Перед стартом саммита Североатлантического альянса в Литве президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о скорых поставках ракет дальнего радиуса действия на Украину.
По его словам, Париж принял такое решение, чтобы поддержать контрнаступление украинских войск. Как уточнил французский лидер, ракеты позволят Киеву "защищать свою территорию".
"Мы приняли решение о передаче новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", — отметил Макрон в преддверии саммита.
Саммит НАТО будет проходить в Вильнюсе 11 и 12 июля. Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украину не примут в состав альянса на этом мероприятии, ведь, по мнению американского лидера Джо Байдена, подобный шаг НАТО приведёт к войне с Российской Федерацией.
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