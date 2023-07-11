Макрон: Франция поставит Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления

Перед стартом саммита Североатлантического альянса в Литве президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о скорых поставках ракет дальнего радиуса действия на Украину.

Фото: Global Look Press

По его словам, Париж принял такое решение, чтобы поддержать контрнаступление украинских войск. Как уточнил французский лидер, ракеты позволят Киеву "защищать свою территорию".

"Мы приняли решение о передаче новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", — отметил Макрон в преддверии саммита.

Саммит НАТО будет проходить в Вильнюсе 11 и 12 июля. Ранее советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украину не примут в состав альянса на этом мероприятии, ведь, по мнению американского лидера Джо Байдена, подобный шаг НАТО приведёт к войне с Российской Федерацией.