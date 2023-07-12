Иностранные наёмники продолжают участвовать в боях в рядах ВСУ. 28-летний ирландский военный Рис Бирн с позывным "Рэмбо" рассказал в интервью Sky News, что всё происходящее в зоне спецоперации похоже на ад. Последние 17 месяцев он провёл на Украине и воевал в составе ряда подразделений, в том числе в 59-й бригаде территориальной армии.
Наёмник отметил, что повсюду мёртвые люди, и самым страшным является то, что в траншеях приходится перешагивать через тела. Бирн рассказал о сражении, которое назвал "последней каплей". В нём принимало участие подразделение из 40 человек, включая украинцев, британцев и американцев.
"Нам сказали, что там линия траншей русских, и наша задача — войти в траншеи, очистить их и удерживать, пока не подойдут вспомогательные подразделения, а затем мы вернёмся", — приводит слова "Рэмбо" источник.
Однако поддержки с воздуха у подразделения не было, а несколько танков ВСУ покинули свои позиции. Когда бойцы увидели приближающийся танк, то приняли его за свой, но внезапно снаряд прилетел по их позиции.
Военные бросились в пикап, но танк российских войск начал их преследовать, пишет Sky News.
"Теперь танк буквально выходит и начинает преследовать нас. И это ужасно, когда ты видишь, что на тебя надвигается большой Т-72, а ты в пикапе Humvee. Мы не должны были выжить. Я имею в виду, мы были ближе, чем близки к смерти", — заключил Бирн.
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