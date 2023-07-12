Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВКС РФ нанесли массированный удар по острову Змеиный
Ходаковский: ВСУ трижды отработали по позициям ВС РФ кассетными боеприпасами
Индикаторные растения, способные оздоровить сад
В Госдуме рассказали, где сейчас находится генерал Суровикин
Вице-президент РСТ Барзыкин назвал недорогие курорты России со свободными пляжами
Захарова объяснила "глупышу" Кулебе, что в НАТО правила придумывают и меняют сами "хозяева"
Песков: поставки кассетных бомб на Украину вынуждают Москву принимать контрмеры
"Одноклассники" эксклюзивно покажут фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Дочь пензенского экс-губернатора Наталья Бочкарёва найдена мёртвой в Москве

Sky News: наёмник из Ирландии Бирн рассказал, как за его отрядом в зоне СВО на Украине гонялся танк Т-72 ВС РФ

Силовые структуры

Иностранные наёмники продолжают участвовать в боях в рядах ВСУ. 28-летний ирландский военный Рис Бирн с позывным "Рэмбо" рассказал в интервью Sky News, что всё происходящее в зоне спецоперации похоже на ад. Последние 17 месяцев он провёл на Украине и воевал в составе ряда подразделений, в том числе в 59-й бригаде территориальной армии.

Sky News: наёмник из Ирландии Бирн рассказал, как за его отрядом в зоне СВО на Украине гонялся танк Т-72 ВС РФ
Фото: Вадим Савицкий

Наёмник отметил, что повсюду мёртвые люди, и самым страшным является то, что в траншеях приходится перешагивать через тела. Бирн рассказал о сражении, которое назвал "последней каплей". В нём принимало участие подразделение из 40 человек, включая украинцев, британцев и американцев.

"Нам сказали, что там линия траншей русских, и наша задача — войти в траншеи, очистить их и удерживать, пока не подойдут вспомогательные подразделения, а затем мы вернёмся", — приводит слова "Рэмбо" источник.

Однако поддержки с воздуха у подразделения не было, а несколько танков ВСУ покинули свои позиции. Когда бойцы увидели приближающийся танк, то приняли его за свой, но внезапно снаряд прилетел по их позиции.

Военные бросились в пикап, но танк российских войск начал их преследовать, пишет Sky News.

"Теперь танк буквально выходит и начинает преследовать нас. И это ужасно, когда ты видишь, что на тебя надвигается большой Т-72, а ты в пикапе Humvee. Мы не должны были выжить. Я имею в виду, мы были ближе, чем близки к смерти", — заключил Бирн.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Последние материалы
В Госдуме рассказали, где сейчас находится генерал Суровикин
Вице-президент РСТ Барзыкин назвал недорогие курорты России со свободными пляжами
Медь в саду применяют как средство от опасных для растений бактерий
Захарова объяснила "глупышу" Кулебе, что в НАТО правила придумывают и меняют сами "хозяева"
Песков: поставки кассетных бомб на Украину вынуждают Москву принимать контрмеры
Сибирский хамон, самая длинная прямая улица в мире и другие чудеса Новосибирска
Выжить любой ценой: как Александр Абдулов обманывал смерть
"Одноклассники" эксклюзивно покажут фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
7 многолетников, которые цветут несколько раз за лето
Дочь пензенского экс-губернатора Наталья Бочкарёва найдена мёртвой в Москве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников