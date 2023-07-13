Полковник Макгрегор: оккупация Польшей территорий Украины приведёт к российской контратаке

Если Польша оккупирует территории Западной Украины, это приведёт к масштабной контратаке Вооружённых сил РФ, считает бывший советник руководителя Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор.

Фото: mil.ru

По его словам, Польша и Литва уже обсуждают возможность совместного вторжения в украинские регионы.

"И вот их аргументы: мы войдём на Западную Украину, создадим буферную зону, и мы не боимся русских", — сказал Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру, запись которого опубликована на YouTube-канале репортёра.

Он добавил, что оккупационные планы Прибалтики должны стать "тревожным звоночком" для украинского президента Владимира Зеленского. Как пояснил полковник, вторжение Польши на Украину заставит армию России перейти в контратаку. Кроме того, экс-советник главы Пентагона допустил, что Москва будет расценивать ввод польских войск в зону конфликта в качестве нападения НАТО на РФ.

Ранее Макгрегор заявил о неспособности ВСУ одержать победу над российской армией даже с помощью современного оружия Запада.