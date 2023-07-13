Рогов рассказал о рекордных потерях ВСУ, пытавшихся атаковать на Васильевском направлении

Потери ВСУ, которые пытаются наступать на Васильевском направлении в Запорожской области, огромны. Об этом проинформировал глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: Правда.Ру

"Украинские войска несут рекордные потери на васильевском направлении запорожского фронта", - сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Политик рассказал, что накануне украинскими войсками на участке Пятихатки-Жеребянки были проведены три лобовые атаки. Это были настоящие "мясные штурмы", поскольку попытка командования ВСУ изменить ход наступательных действий ради сохранения жизней украинских бойцов провалилась, добавил Рогов.

Российские военные накрыли идущие в наступление украинские войска миномётным, артиллерийским и пулемётным огнём ещё до того, как они приблизились к позициям ВС РФ.

"На подходе уничтожено около трех взводов противника, оставшиеся массово отказались идти дальше в атаку, бежали и начали запрашивать своих командиров об эвакуации", - отметил Рогов.

Политик добавил, что отступающие украинские подразделения также понесли большие потери в живой силе.