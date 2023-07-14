Киев проводит непонятную психоперацию, публично озвучивая "планы наступательных операций"

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Украины ведёт подготовку к контрнаступлению на Авдеевском и Херсонском направлениях.

Фото: topwar.ru

Это довольно странное заявление от Генштаба Украины, пишут военкоры издания "Русская Весна".

Вооружённые силы Украины проводят непонятную психоперацию, на весь свет озвучивая "планы наступления", что может быть и дезинформацией России, и подбадриванием самих украинских сил.

"На Херсонском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на противника, ведется активная разведка и огневое поражение во всю глубину обороны противника с целью подготовки районов и рубежей для наступательных действий", — сказал на брифинге заместитель главы департамента планирования нацгвардии Украины Николай Уршалович.

ВСУ якобы готовят плацдарм для расширения контрнаступления на Авдеевском направлении. Однако на данный момент там атакуют российские войска, но украинская армия удерживает позиции и готовит плацдарм для расширения своего наступления, отмечают в Киеве.

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