Балицкий рассказал о планах Киева по переброске сил в районе Орехово

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На пологовско-ореховском направлении в Запорожской области ослабевшие части ВСУ пытаются накопить силы и поэтому об активных наступательных действиях с их стороны речи пока не идёт. Об этом проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Фото: www.gazeta.ru

"Понятно, что сейчас он [противник] пытается сосредоточиться на восстановлении сил. По данным нашей разведки, противник планирует переброску сил в район Пятихаток", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Врио губернатора напомнил о попытке нанесения ударов ракетами Storm Shadow по Бердянску и Мелитополю со стороны ВСУ. В результате никто не пострадал, разрушений не было, а ракеты были сбиты российскими военными.

Ранее Балицкий уже сообщал о напряжённой обстановке в районе Орехова, и непрекращающихся атаках со стороны ВСУ, которые здесь уже потеряли свыше 20 тысяч бойцов убитыми.