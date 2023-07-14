На пологовско-ореховском направлении в Запорожской области ослабевшие части ВСУ пытаются накопить силы и поэтому об активных наступательных действиях с их стороны речи пока не идёт. Об этом проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Понятно, что сейчас он [противник] пытается сосредоточиться на восстановлении сил. По данным нашей разведки, противник планирует переброску сил в район Пятихаток", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
Врио губернатора напомнил о попытке нанесения ударов ракетами Storm Shadow по Бердянску и Мелитополю со стороны ВСУ. В результате никто не пострадал, разрушений не было, а ракеты были сбиты российскими военными.
Ранее Балицкий уже сообщал о напряжённой обстановке в районе Орехова, и непрекращающихся атаках со стороны ВСУ, которые здесь уже потеряли свыше 20 тысяч бойцов убитыми.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.