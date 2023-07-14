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Балицкий рассказал о планах Киева по переброске сил в районе Орехово

1:00
Силовые структуры

На пологовско-ореховском направлении в Запорожской области ослабевшие части ВСУ пытаются накопить силы и поэтому об активных наступательных действиях с их стороны речи пока не идёт. Об этом проинформировал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий рассказал о планах Киева по переброске сил в районе Орехово
Фото: www.gazeta.ru

"Понятно, что сейчас он [противник] пытается сосредоточиться на восстановлении сил. По данным нашей разведки, противник планирует переброску сил в район Пятихаток", — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Врио губернатора напомнил о попытке нанесения ударов ракетами Storm Shadow по Бердянску и Мелитополю со стороны ВСУ. В результате никто не пострадал, разрушений не было, а ракеты были сбиты российскими военными.

Ранее Балицкий уже сообщал о напряжённой обстановке в районе Орехова, и непрекращающихся атаках со стороны ВСУ, которые здесь уже потеряли свыше 20 тысяч бойцов убитыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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