Сивков: Зеленский — это взбесившийся раб, поэтому его жизненный путь может скоро закончиться

Беспрецедентное поведение Зеленского на саммите НАТО могло быть обусловлено тем, что вся делегация из Киева была уверена в полной поддержке Запада, вплоть до введения войск НАТО на Украину, но крупно разочаровалась.

Фото: https://ok.ru/novorossia/topic/69285786815467

Об этом сообщил военный обозреватель Константин Сивков.

"Зеленский ехал туда с твёрдым требованием добиться вступления НАТО на стороне Украины в войну против РФ. Его очень жёстко там "отбрили", он пошёл на вещи беспрецедентные, он открыто обхамил и высмеял министра обороны Британии. Потому его поставили на место, он посыпал голову пеплом и извинялся, говорил "спасибо" Западу 47 раз в 8-минутном обращении, но это лишь форма", — в эфире канала "День ТВ" сказал аналитик.

И в любом случае глава Украины "договорился до абсолютного пересмотра Западом целесообразности его существования".

Сивков отметил, что для Запада Зеленский — взбесившийся раб. А восставший раб для владельца — самый лютый враг, и не исключено, что жизнь Зеленского может скоро оборваться. Вместо него найдут какую-нибудь другую кандидатуру, более послушную и менее одиозную. Именно такой вариант вполне вероятен после таких выступлений, подытожил эксперт.