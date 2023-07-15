В Одессу прибыл десант из ТЦК, который организует жёсткие облавы на местных мужчин

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Одессе местных граждан предупреждают о грандиозной принудительной мобилизации в ВСУ.

Фото: https://t.me/OstashkoNews/53702

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Сегодня, 15 июля, в Одессу прибывает десант из территориального центра комплектации (ТЦК), который организует жёсткие облавы на местных мужчин, предупреждает ведущий Первого канала, выкладывая видео местного жителя.

Всех отловленных граждан Незалежной отправят умирать в зону боевых действий за интересы киевской власти.

"Неужели Зеленский пообещал Одессу Эрдогану, и теперь зачищает территорию от местных аборигенов?" — иронизирует Осташко.

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