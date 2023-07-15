В Одессе местных граждан предупреждают о грандиозной принудительной мобилизации в ВСУ.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Сегодня, 15 июля, в Одессу прибывает десант из территориального центра комплектации (ТЦК), который организует жёсткие облавы на местных мужчин, предупреждает ведущий Первого канала, выкладывая видео местного жителя.
Всех отловленных граждан Незалежной отправят умирать в зону боевых действий за интересы киевской власти.
"Неужели Зеленский пообещал Одессу Эрдогану, и теперь зачищает территорию от местных аборигенов?" — иронизирует Осташко.
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