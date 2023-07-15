Экс-разведчик ВС США Риттер перечислил города, которые освободят ВС РФ: "Путин намекнул"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы понять, какие украинские города следующими ВС России освободят от киевского режима, достаточно было слушать Владимира Путина, заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Фото: el.gr

Российский президент дал понять, что территорию РФ надо навсегда обезопасить от ударов натовских ракет, которые стоят на вооружении ВСУ. Риттер напомнил, что дальность "Хаймарсов" составляет около 150 километров.

"Владимир Путин нам намекнул. Это означает, что Россия освободит Одессу, Харьков и Днепропетровск", — перечислил он в интервью The Geopolitics In Conflict Show.

После этого, подчеркнул Риттер, западные страны заставят Киев сесть за стол переговоров с Москвой, иначе Владимир Зеленский рискует потерять всю Украину.