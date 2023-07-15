ФСБ совместно с МВД и Следкомом России предотвратили подготовку убийства светской львицы и журналисты Ксении Собчак.
Помимо этого, планировалось убийство главного редактора RT и "России сегодня" Маргариты Симоньян.
В Рязанской области и Москве задержаны члены неонацистской группировки, которые проводили разведку по адресам работы и проживания Собчак и Симоньян. У задержанных уже изъяли автомат Калашникова с патронами, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники.
Задержанные уже подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — ранее написала в своём аккаунте соцсети Симоньян.
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