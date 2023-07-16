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Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала борьбу с обходом Россией санкций одной из приоритетных задач

Силовые структуры

Одной из основных задач правительства Соединённых Штатов на текущий год является борьба с обходом Москвой введённых в отношении неё санкционных ограничений. Руководитель Минфина США Джанет Йеллен выступила с соответствующим заявлением в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Индии.

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала борьбу с обходом Россией санкций одной из приоритетных задач
Фото: Us Senate Tv Via Cnp/Keystone Press Agency

Глава американского финансового ведомства акцентировала внимание на наращивании усилий коалиции с целью пресечения любых подобных попыток со стороны Российской Федерации.

По словам Йеллен, Вашингтон и его союзники намерены продолжать ограничивать доступ Кремля к боевой технике и военным технологиям, необходимым ему для проведения спецоперации на территории Украины.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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