Одной из основных задач правительства Соединённых Штатов на текущий год является борьба с обходом Москвой введённых в отношении неё санкционных ограничений. Руководитель Минфина США Джанет Йеллен выступила с соответствующим заявлением в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Индии.
Глава американского финансового ведомства акцентировала внимание на наращивании усилий коалиции с целью пресечения любых подобных попыток со стороны Российской Федерации.
По словам Йеллен, Вашингтон и его союзники намерены продолжать ограничивать доступ Кремля к боевой технике и военным технологиям, необходимым ему для проведения спецоперации на территории Украины.
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