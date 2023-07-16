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"Они могли блокировать весь фронт": Гудвин о "мятеже" ЧВК "Вагнер"

Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова в Донецке поговорила с Дмитрием Гудвином Лысаковским о ситуации с ЧВК "Вагнер". По его словам, компания во время своего прорыва могла полностью заблокировать снабжение подразделений, которые участвовали в СВО.

"Они действительно могли блокировать все склады, которые снабжают фронт. Здесь (в ДНР — Прим. Ред.) проблема была в том, что бок о бок с вагнерами воевали другие наши бойцы. Есть какие-то установившиеся отношения, горизонтальные связи, командиры знали друг друга. И внезапно случается так, что те, кто были друзьями, стали врагами.

Да, они воевали, были на хорошем снабжении. И решали те задачи, которые не могла решить армия. Беда в том, что сам Вагнер создавался как заплатка. Они должны были решать задачи, которые в силу определенных проблем не могла решать армия", — считает Гудвин.

По словам военного, "Вагнер" не мог испытывать снарядный голод из-за разночтений в нормативах по снабжению. ЧВК была эффективной, но к методам ведения боевых действий есть вопросы.

"Люди были эффективными. Если бы столько снарядов и всего остального можно было дать хорошо обученным подразделениям… Почему возникла эта ситуация? Есть идиотский норматив — тратить на уничтожение бронированной цели 120 снарядов D-30, окопанной — 240. Профессионалы, которые воевали в донецком и луганском корпусах, научились делать это, не выходя за 15-20 снарядов. И им срезали квоту на 4-5 снарядов (чтобы дать вагнерам — Прим. Ред.).

Что мы имеем в итоге? Это Артёмовск, где нужно восстанавливать всё. Восстанавливать за счёт кого? Украины? Это образование на карте существует до тех пор, пока это угодно тем, кто рисует карты. Это будем восстанавливать мы, с наших налогов", — продолжил Лысаковский.

Кроме того, по мнению Гудвина, "мятежников" следовало задержать и вести расследование по российскому законодательству.

"Ребята, но если вы говорите, что это мятеж, то извольте тогда арестовать, провести следствие и установить — кто это был. Получал ли он приказ, действовал ли по собственному убеждению… Ну и наказать виновных.

И вот после всего того, что было, ни один уважающий себя гражданин закон Российской Федерации уважать не будет", — подытожил специалист.

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Автор Артём Пермяков
Артём Пермяков — журналист, руководитель новостной службы Pravda.Ru.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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