В Сети распространяются первые кадры, снятые после звука взрыва в районе Крымского моста. Видео, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал Shot. На кадрах заметен густой дым в районе одной из опор моста.
Ранее сегодня утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о "чрезвычайном происшествии" на мосту в районе 145-й опоры, из-за которого было остановлено движение автомобильного транспорта.
Как заявили позже в Минтрансе, информация о повреждении опор Крымского моста не подтверждается. На пролётах повреждено дорожное полотно со стороны Крыма.
Telegram-канал Baza сообщал о как минимум двух погибших и одном пострадавшем в результате происшествия.
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