Shot опубликовал первые кадры после звука взрыва в районе Крымского моста

В Сети распространяются первые кадры, снятые после звука взрыва в районе Крымского моста. Видео, снятое очевидцами, публикует Telegram-канал Shot. На кадрах заметен густой дым в районе одной из опор моста.

Первые кадры после взрыва на Крымском мосту

Ранее сегодня утром глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о "чрезвычайном происшествии" на мосту в районе 145-й опоры, из-за которого было остановлено движение автомобильного транспорта.

Как заявили позже в Минтрансе, информация о повреждении опор Крымского моста не подтверждается. На пролётах повреждено дорожное полотно со стороны Крыма.

Telegram-канал Baza сообщал о как минимум двух погибших и одном пострадавшем в результате происшествия.