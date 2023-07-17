В Верховной Раде Украины предложили представить к государственным наградам причастных к атаке на Крымский мост, где погибли мирные граждане Российской Федерации.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
"Это огромный успех Украины", — цитирует СМИ украинских народных депутатов.
Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации удара по Крымскому мосту, подытожил портал.
Киевская власть роет себе глубокую яму, она должна это понимать, ранее заявил РИА Новости руководитель международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин в контексте атаки на мост.
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