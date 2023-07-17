В Совфеде заявили, что Украину нужно отсечь от Чёрного моря за атаку на Крымский мост

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За террористический акт на Крымском мосту Украину нужно отсечь от Чёрного моря.

Фото: By The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69586713

Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров.

"Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", — отметил зампред совета Совфеда.

Ликвидацией последствий теракта на мосту по распоряжению премьер-министра РФ занимается правительственная комиссия, пишет РИА Новости. Её создали в рамках поручения президента России Владимира Путина после ЧП на Крымском мосту в октябре прошлого года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.