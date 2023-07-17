За террористический акт на Крымском мосту Украину нужно отсечь от Чёрного моря.
Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров.
"Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", — отметил зампред совета Совфеда.
Ликвидацией последствий теракта на мосту по распоряжению премьер-министра РФ занимается правительственная комиссия, пишет РИА Новости. Её создали в рамках поручения президента России Владимира Путина после ЧП на Крымском мосту в октябре прошлого года.
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