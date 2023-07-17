Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова посетила Ясиноватую (ДНР) после очередного обстрела со стороны киевского режима. Один из снарядов уничтожил торговый павильон.
"Шестого вечером, это было в восемь вечера, поэтому никого в магазине не было. Здесь была посуда, электрика, сантехника… От иголки до унитаза. Через какое-то время все загорелось и до 12 ночи все выгорело", — рассказала продавец магазина.
По словам женщины, в Донбассе никто не опускает голову и надеется на светлое будущее. Поэтому даже разрушенное здание в Ясиноватой надеются восстановить.
"Мы хотим убрать все и работать. На улице нас постоянно останавливают и спрашивают — вы когда восстановитесь. Возродимся как Феникс из пепла. Надеемся на будущее. А что еще остается?" — рассказала работница павильона.
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