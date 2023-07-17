Жители Донбасса после обстрела: мы как Феникс возродимся из пепла

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Собственный корреспондент Pravda.Ru Дарья Асламова посетила Ясиноватую (ДНР) после очередного обстрела со стороны киевского режима. Один из снарядов уничтожил торговый павильон.

"Шестого вечером, это было в восемь вечера, поэтому никого в магазине не было. Здесь была посуда, электрика, сантехника… От иголки до унитаза. Через какое-то время все загорелось и до 12 ночи все выгорело", — рассказала продавец магазина.

По словам женщины, в Донбассе никто не опускает голову и надеется на светлое будущее. Поэтому даже разрушенное здание в Ясиноватой надеются восстановить.

"Мы хотим убрать все и работать. На улице нас постоянно останавливают и спрашивают — вы когда восстановитесь. Возродимся как Феникс из пепла. Надеемся на будущее. А что еще остается?" — рассказала работница павильона.