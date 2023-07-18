Пилоты российских штурмовиков Су-25СМ скрытно и на большой скорости подобрались к позициям противника, после чего уничтожили огневые средства и живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.
В Минобороны РФ уточнили, что боевой вылет самолётов проходил на предельно малых высотах.
"Для максимальной скрытности пилоты приближались к линии боевого соприкосновения на скорости 800 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров", — гласит сообщение военного ведомства.
Ежедневный расход боеприпасов экипажами штурмовиков в зоне спецоперации составляет больше 150 кумулятивно-осколочных неуправляемых авиационных ракет, рассказал после боевого вылета пилот Су-25СМ в интервью агентству РИА Новости.
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