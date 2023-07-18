Российским росгвардейцам удалось уничтожить американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley точным ударом дрона-камикадзе на одном из направлений специальной военной операции (СВО).
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, ВСУ не смогут отремонтировать поражённую технику. Представители ведомства не уточнили, в каком именно районе боевых действий была уничтожена машина производства США. В Telegram-канале Росгвардии лишь отмечается, что американскую БМП обнаружил спецназ, осуществлявший воздушную разведку.
"Средства объективного контроля зафиксировали взрыв боекомплекта вражеской БМП — восстановлению она не подлежит", — сказано в официальном релизе.
Ранее стало известно, что экипаж российского танка Т-80БВМ подбил БМП Bradley на Купянском направлении с расстояния 9,5 километра. Бойцы РФ обнаружили технику ВСУ с помощью разведывательного беспилотника.
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