Росгвардия опубликовала видео уничтожения БМП Bradley точным ударом дрона-камикадзе

Российским росгвардейцам удалось уничтожить американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley точным ударом дрона-камикадзе на одном из направлений специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, ВСУ не смогут отремонтировать поражённую технику. Представители ведомства не уточнили, в каком именно районе боевых действий была уничтожена машина производства США. В Telegram-канале Росгвардии лишь отмечается, что американскую БМП обнаружил спецназ, осуществлявший воздушную разведку.

"Средства объективного контроля зафиксировали взрыв боекомплекта вражеской БМП — восстановлению она не подлежит", — сказано в официальном релизе.

Ранее стало известно, что экипаж российского танка Т-80БВМ подбил БМП Bradley на Купянском направлении с расстояния 9,5 километра. Бойцы РФ обнаружили технику ВСУ с помощью разведывательного беспилотника.