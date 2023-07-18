Пентагон: сухопутный коридор к Крыму прорубить нереально, стоит менять стратегию

Тотальная "зрада" для украинского президента Владимира Зеленского пришла из самих Соединённых Штатов Америки.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает издание "Украина.ру".

"Наш источник в ОП рассказал, что администрация Джо Байдена считает контрнаступление провальным, а захват Мелитополя и Мариуполя — недостижимыми целями для ВСУ. В Пентагоне считают, что сухопутный коридор к Крыму прорубить нереально и стоит менять стратегию приазовской операции", — отмечает портал.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что США утилизируют старое оружие и боеприпасы отправкой его в ВСУ. Отказ восполнять запасы кассетных боеприпасов как раз доказательства этого.

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