MWM: контрнаступление ВСУ серьёзно подорвало репутацию БМП Bradley и Leopard

США обещали пополнять украинский парк боевых машин пехоты Bradley взамен уничтоженных машин в том случае, если ВСУ продемонстрируют успехи на поле боя.

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Однако контрнаступление украинской армии привело только к потерям. Более того, провал киевского режима на фронте серьёзно испортил репутацию Bradley и немецких танков Leopard. Об этом сообщили аналитики в материале Military Watch Magazine (MWM).

Пентагон называл БМП "убийцей танков" и утверждал, что именно американские машины обеспечат ВСУ "необходимым уровнем огневой мощи и брони". В реальности более 30 процентов Bradley уже повреждены или уничтожены. Аналогичная ситуация зафиксирована и с немецкими танками.

"Украина неоднократно отводила свои "Леопарды" с линии фронта. Особенно тяжёлый урон украинской бронетехнике наносят российские ударные вертолёты", — отметили эксперты.