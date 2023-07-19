В небе над Кинбурнской косой был сбит переданный Киеву Турцией беспилотник Bayraktar, рассказал замкомандира бригады "Дон" агентству РИА Новости.
По словам российского бойца, уничтоженный БПЛА — один из последних дронов ВСУ этой модели.
"На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары", поднимались с Очакова", — отметил военнослужащий.
С помощью турецких беспилотников украинские подразделения вели разведку и следили за перемещением частей ВС РФ.
Ранее французские аналитики заявили, что Польша уже в текущем году готовится ввести дивизию на Украину, если контрнаступление ВСУ не достигнет успеха.
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