Над Кинбурнской косой сбили один из последних турецких дронов Bayraktar ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В небе над Кинбурнской косой был сбит переданный Киеву Турцией беспилотник Bayraktar, рассказал замкомандира бригады "Дон" агентству РИА Новости.

Фото: wikimedia

По словам российского бойца, уничтоженный БПЛА — один из последних дронов ВСУ этой модели.

"На нашем направлении одни из последних использовались "Байрактары", поднимались с Очакова", — отметил военнослужащий.

С помощью турецких беспилотников украинские подразделения вели разведку и следили за перемещением частей ВС РФ.

Ранее французские аналитики заявили, что Польша уже в текущем году готовится ввести дивизию на Украину, если контрнаступление ВСУ не достигнет успеха.