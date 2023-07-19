ВС РФ ликвидировали более 40 бойцов ВСУ в районе Антоновского моста Херсонской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская артиллерия в ночь с 18 на 19 июля уничтожила свыше 40 бойцов ВСУ, которые хотели совершить высадку около Антоновского моста, расположенного в Херсонской области.

Фото: aif.ru

"Военнослужащие группировки "Днепр" оперативно среагировали на попытку противника высадиться на наш берег: разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары. Уничтожено более 40 боевиков ВФУ ".

Напомним, ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что в доставленной на территорию Артёмовска партии натовских снарядов могут таиться запрещённые кассетные боеприпасы.