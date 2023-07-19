Российская артиллерия в ночь с 18 на 19 июля уничтожила свыше 40 бойцов ВСУ, которые хотели совершить высадку около Антоновского моста, расположенного в Херсонской области.
"Военнослужащие группировки "Днепр" оперативно среагировали на попытку противника высадиться на наш берег: разведка своевременно обнаружила, а артиллерия мгновенно нанесла мощные удары. Уничтожено более 40 боевиков ВФУ ".
Напомним, ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что в доставленной на территорию Артёмовска партии натовских снарядов могут таиться запрещённые кассетные боеприпасы.
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Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.