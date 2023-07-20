Киев отказывается от эвакуации раненых с поля боя, следовательно, тысячи украинских военных умирают, не дождавшись помощи, сообщил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.
По его словам, брошенные в местах сражений солдаты ВСУ не числятся в списках погибших. Как пояснил бывший разведчик, порядка 80 тысяч украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.
"Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю", — подчеркнул Риттер в эфире Reporterfy Media & Travel.
Он раскритиковал украинское командование за отказ от спасения раненых бойцов.
Ранее Риттер спрогнозировал окончательный разгром ВСУ российскими войсками к концу лета 2023 года. Экс-разведчик считает, что к этому времени Киев потеряет способность организовывать крупномасштабные операции на линии соприкосновения.
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