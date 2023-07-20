Экс-разведчик США Риттер: Киев оставляет тысячи раненых военных ВСУ умирать на поле боя

Киев отказывается от эвакуации раненых с поля боя, следовательно, тысячи украинских военных умирают, не дождавшись помощи, сообщил экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, брошенные в местах сражений солдаты ВСУ не числятся в списках погибших. Как пояснил бывший разведчик, порядка 80 тысяч украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

"Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю", — подчеркнул Риттер в эфире Reporterfy Media & Travel.

Он раскритиковал украинское командование за отказ от спасения раненых бойцов.

Ранее Риттер спрогнозировал окончательный разгром ВСУ российскими войсками к концу лета 2023 года. Экс-разведчик считает, что к этому времени Киев потеряет способность организовывать крупномасштабные операции на линии соприкосновения.