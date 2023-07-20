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Арестович* высказался о наступлении ВС РФ на Купянск и Лиман и блокаде украинских портов

Силовые структуры

Алексей Арестович* обвинил Запад в том, что он "не отвечает адекватно на варварские действия Кремля".

Арестович* высказался о наступлении ВС РФ на Купянск и Лиман и блокаде украинских портов
Фото: Вадим Савицкий

Украинский военный аналитик назвал морскую блокаду украинских портов вызовом всему мировому сообществу.

Он считает, что страны Европы и США никак не будут реагировать на действия РФ, что, по мнению Арестовича*, выгодно Владимиру Путину.

"Сейчас Путин пытается играть широко: морская блокада украинских портов, наступление в районе Купянск-Лиман", — перечислил аналитик действия РФ.

Арестович считает, что Москва пытается взять в свои руки геополитическую инициативу и навязать свою игру странам НАТО.

Ранее Алексей Арестович* объяснил, почему США не намерены одерживать над Россией окончательную победу.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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