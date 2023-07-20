Алексей Арестович* обвинил Запад в том, что он "не отвечает адекватно на варварские действия Кремля".
Украинский военный аналитик назвал морскую блокаду украинских портов вызовом всему мировому сообществу.
Он считает, что страны Европы и США никак не будут реагировать на действия РФ, что, по мнению Арестовича*, выгодно Владимиру Путину.
"Сейчас Путин пытается играть широко: морская блокада украинских портов, наступление в районе Купянск-Лиман", — перечислил аналитик действия РФ.
Арестович считает, что Москва пытается взять в свои руки геополитическую инициативу и навязать свою игру странам НАТО.
Ранее Алексей Арестович* объяснил, почему США не намерены одерживать над Россией окончательную победу.
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