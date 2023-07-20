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Военный эксперт Юрий Кнутов предложил способы эффективной борьбы с БПЛА

Силовые структуры

Современные технологии привносят с собой не только новые возможности, но и новые вызовы, с которыми приходится справляться. Одним из таких вызовов стало активное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Недавние налёты украинских БПЛА на территорию России подтверждают, что необходимы новые подходы к борьбе с такой угрозой.

Военный эксперт Юрий Кнутов предложил способы эффективной борьбы с БПЛА
Фото: blotter.mirtesen.ru

Военный эксперт и директор музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов предложил перспективные решения для борьбы с роем дронов, которые создают огромное напряжение для любой системы ПВО. Он выдвинул идею использования оружия на новых физических принципах, таких как боевые лазеры и электромагнитное оружие.

Одним из основных предложенных Кнутовым вариантов стала концепция боевых лазеров. Множество стран в мире уже занимаются разработкой лазерных систем, предназначенных для борьбы с различными угрозами, включая дроны. Эти устройства способны наносить точные удары и выводить из строя электронику на борту БПЛА. Это делает их весьма перспективным средством обороны от подобных угроз.

Кроме того, Кнутов подчеркнул в беседе с "Военным делом" значимость разработки электромагнитного оружия. Подобные системы способны генерировать электромагнитные импульсы большой мощности, которые могут вывести из строя электронику всего роя дронов. Электромагнитное оружие представляет собой эффективный способ нейтрализовать не только одиночные аппараты, но и группы дронов.

Эксперт считает, что использование лазеров и электромагнитных импульсов окажется более эффективным и гораздо более экономичным подходом по сравнению с традиционными противоракетными системами ПВО.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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