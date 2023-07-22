Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер: украинские территории получат Румыния, Венгрия и Польша

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское государство лишится некоторых своих территорий вследствие присоединения их к Румынии, Венгрии и Польше. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на бывшего американского разведчика Скотта Риттера.

Фото: el.gr

Экс-разведчик ВС Соединённых Штатов выразил мнение о том, что Польша неизбежно заберёт часть Западной Украины. Румыния и Венгрия в результате получат возможность присоединить к себе другие территории страны, заявил американский офицер.

После раздела Украины начнётся серьёзный конфликт в НАТО и Евросоюзе, подытожил Риттер.