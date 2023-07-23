Очередная массированная ракетная атака на портовую инфраструктуру в Одесской области была осуществлена ночью 23 июля.
По заверениям украинских СМИ, ВКС РФ применили сразу пять видов ракет.
"Для ударов по целям на территории Одесской области были применены пять видов ракет — "Калибр", "Оникс+", Х-22, "Искандер-К", баллистические "Искандер-М", — цитирует местных журналистов издание "Военное обозрение".
Украинцы подтвердили, что основной целью ударов стала прибрежная часть Одессы, где располагается портовая инфраструктура, которая ещё недавно использовалась в "зерновой сделке". После выхода из соглашения Россия имеет полное право уничтожать объекты, через которые не только вывозилась пшеница, но и принимались грузы военного назначения.
Ранее немецкий политик заявил, что украинский конфликт был развязан элитами США и Британии для самоуничтожения славян.
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