ВКС РФ провели новую атаку портов в Одесской области Украины пятью видами ракет

Очередная массированная ракетная атака на портовую инфраструктуру в Одесской области была осуществлена ночью 23 июля.

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По заверениям украинских СМИ, ВКС РФ применили сразу пять видов ракет.

"Для ударов по целям на территории Одесской области были применены пять видов ракет — "Калибр", "Оникс+", Х-22, "Искандер-К", баллистические "Искандер-М", — цитирует местных журналистов издание "Военное обозрение".

Украинцы подтвердили, что основной целью ударов стала прибрежная часть Одессы, где располагается портовая инфраструктура, которая ещё недавно использовалась в "зерновой сделке". После выхода из соглашения Россия имеет полное право уничтожать объекты, через которые не только вывозилась пшеница, но и принимались грузы военного назначения.

Ранее немецкий политик заявил, что украинский конфликт был развязан элитами США и Британии для самоуничтожения славян.