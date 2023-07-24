Минобороны: ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать Крым 17 беспилотниками

Киевский режим направил 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым, однако российская армия отразила атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Фото: mil.ru

По информации ведомства, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили 14 дронов, из них 11 БПЛА потерпели крушение в акватории Чёрного моря, ещё три обрушились на территории Крыма.

"Кроме того, три БПЛА были уничтожены средствами ПВО", — сказано в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве добавили, что время атаки Киева на Крымский полуостров никто не пострадал.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил атаку дронов ВСУ на Крымский полуостров. По его словам, зафиксировано попадание в склад с боеприпасами на территории Джанкойского района. В радиусе пяти километров от места ЧП объявлена эвакуация гражданского населения.