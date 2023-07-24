В Барнауле суд приговорил экс-координатора штаба Навального к девяти годам колонии

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Центральный районный суд г. Барнаула приговорил бывшего координатора кампании Навального Вадима Останкина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом стало известно в понедельник из официального Telegram-канала единой пресс-службы судов Алтайского края.

Фото: barnaul.bezformata. com/listnews/koordinatora-shtaba-navalnogo-v-barnaule/90654021/

"Центральный районный суд г. Барнаула вынес обвинительный приговор в отношении жителя Алтайского края О., который с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года и с сентября 2019 года по апрель 2021 года являлся координатором кампании Навального в Барнауле. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, Вадим Останкин в указанные периоды возглавлял региональные предвыборные штабы в Барнауле и Бийске.

Пресс-служба суда также сообщила, что Останкину будет запрещено покидать город Бийск Алтайского края и менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа в течение двух лет.

ФБК (Фонд борьбы с коррупцией), ФЗПГ (штаб Навального) и предвыборный штаб Навального 9 июня 2021 г. были признаны судом экстремистскими организациями, их деятельность была запрещена. ФБК и ФЗПГ также были включены в реестр некоммерческих организаций в качестве иностранных агентов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Продолжаем сидеть в тюрьме дальше!" - глава штаба Навального, Андрей Боровиков