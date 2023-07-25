Американскую "Бредли" уничтожили кубанские казаки

Добровольцы отряда "Кубань" (БАРС-11) надежно удерживают боевые позиции на Запорожском направлении. В ходе очередных боестолкновений ударом артиллерии казаки вывели из строя американскую машину пехоты "Бредли".

Фото: Всероссийское казачье общество

— Американские, английские или французские… горят за милую душу, — говорит 59-летний казак из Краснодара с опытом участия в афганском конфликте.

Его подразделение решило исход сражения.

В активе бойцов "Кубани" за последние сутки, помимо "Бредли", несколько украинских танков и ряд уничтоженной живой силы противника.

Казаки не сомневаются: победа будет за нами!