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Американскую "Бредли" уничтожили кубанские казаки

Силовые структуры » Военные новости

Добровольцы отряда "Кубань" (БАРС-11) надежно удерживают боевые позиции на Запорожском направлении. В ходе очередных боестолкновений ударом артиллерии казаки вывели из строя американскую машину пехоты "Бредли".

Американскую "Бредли" уничтожили кубанские казаки
Фото: Всероссийское казачье общество

— Американские, английские или французские… горят за милую душу, — говорит 59-летний казак из Краснодара с опытом участия в афганском конфликте.

Его подразделение решило исход сражения.

В активе бойцов "Кубани" за последние сутки, помимо "Бредли", несколько украинских танков и ряд уничтоженной живой силы противника.

Казаки не сомневаются: победа будет за нами!

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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