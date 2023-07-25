Сивков: Черноморский флот России приступил к морской блокаде Украины

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Черноморский флот России приступил к морской блокаде Украины, которая будет осуществляться по трём основным направлениям: разрушение портов Незалежной, блокада при помощи минных заграждений и ликвидация судов, которые будут идти в порты. Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

Фото: Вадим Савицкий

Удары по портам Одессы и Николаева уже нанесены, а минные заграждения можно установить тайно. Россия способна сделать это с помощью подводных лодок Черноморского флота, отметил эксперт. Однако топить торговые корабли не стоит, так как есть другой способ нейтрализовать угрозу.

"Боевой корабль подходит к гражданскому судну, высаживает на него десантно-штурмовую группу морской пехоты, которая берёт корабль под охрану и направляет его в наш порт. Топить совершенно не стоит", — цитирует мнение Сивкова "Военное дело".