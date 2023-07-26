Украинские националисты попытались пойти на штурм на Запорожском направлении, сообщил командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн".
За два дня ВСУ потеряли почти весь состав — около 70-100 человек.
"За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населённый пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника", — сообщил "Сатурн" РИА Новости.
По его словам, ВСУшники запрашивали эвакуацию раненых у командования, но их так и не вывезли. Поэтому украинские боевики погибли.
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