Командир "Барс-10": группа ВСУ потеряла за два штурма почти весь состав

Украинские националисты попытались пойти на штурм на Запорожском направлении, сообщил командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн".

Фото: rusvesna.su

За два дня ВСУ потеряли почти весь состав — около 70-100 человек.

"За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров рядом с нами, не буду говорить, где населённый пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника", — сообщил "Сатурн" РИА Новости.

По его словам, ВСУшники запрашивали эвакуацию раненых у командования, но их так и не вывезли. Поэтому украинские боевики погибли.