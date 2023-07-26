Политолог Сергей Марков рассказал, где на фронте ведутся самые ожесточённые бои.
Политолог отметил, что бои за Клеещевку продолжаются.
"Главный удар сегодня ВСУ нанесли на Работино, от Орехова в направлении Токмака. Там были брошены в атаку аж 110 единиц бронетехники", — написал Марков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ВС РФ отбивают атаки украинской армии, однако ВСУ не оставляют попыток нащупать слабое место в обороне.
"Сейчас 3 удара:
1. Клещеевка — Бахмут.
2. Работино — Орехово — Токмак.
3. Времьевский выступ", — перечислил Марков.
Ранее Марков рассказал, к каким последствиям для ВС РФ может привести потеря Клещеевки.
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