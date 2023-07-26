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Марков назвал три направления удара ВСУ

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, где на фронте ведутся самые ожесточённые бои.

Марков назвал три направления удара ВСУ
Фото: Mil.gov.ua

Политолог отметил, что бои за Клеещевку продолжаются.

"Главный удар сегодня ВСУ нанесли на Работино, от Орехова в направлении Токмака. Там были брошены в атаку аж 110 единиц бронетехники", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ВС РФ отбивают атаки украинской армии, однако ВСУ не оставляют попыток нащупать слабое место в обороне.

"Сейчас 3 удара:
1. Клещеевка — Бахмут.
2. Работино — Орехово — Токмак.
3. Времьевский выступ", — перечислил Марков.

Ранее Марков рассказал, к каким последствиям для ВС РФ может привести потеря Клещеевки. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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