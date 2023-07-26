Марков назвал три направления удара ВСУ

Политолог Сергей Марков рассказал, где на фронте ведутся самые ожесточённые бои.

Фото: Mil.gov.ua

Политолог отметил, что бои за Клеещевку продолжаются.

"Главный удар сегодня ВСУ нанесли на Работино, от Орехова в направлении Токмака. Там были брошены в атаку аж 110 единиц бронетехники", — написал Марков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ВС РФ отбивают атаки украинской армии, однако ВСУ не оставляют попыток нащупать слабое место в обороне.

"Сейчас 3 удара:

1. Клещеевка — Бахмут.

2. Работино — Орехово — Токмак.

3. Времьевский выступ", — перечислил Марков.

Ранее Марков рассказал, к каким последствиям для ВС РФ может привести потеря Клещеевки.