Российский президент Владимир Путин сохраняет "удивительную сдержанность" в ходе украинского конфликта. Об этом заявил экс-советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, ВС РФ хорошо обращаются с пленными военнослужащими ВСУ. Когда Россия устанавливает контроль над новыми участками, туда начинают доставлять провизию, лекарственные препараты и необходимые вещи, в том числе для пострадавших украинских солдат, уточнил подполковник.
Как пояснил экс-советник главы Пентагона, военные ВСУ всё чаще в добровольном порядке сдаются в плен. Он считает, что это является заслугой Путина, который не впадает в гнев на фоне конфликта.
Ранее Макгрегор сообщил о нежелании Пентагона замечать неудачи Киева. Полковник полагает, что США смирятся с поражением Украины лишь в случае очевидной победы Москвы.
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