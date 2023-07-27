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Минобороны РФ: бомбардировщик Су-34 поразил позиции ВСУ на Купянском направлении

Силовые структуры

В ходе ожесточённых боёв на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 российской группировки "Запад" нанёс два мощных авиаудара по позициям мехбригады ВСУ под урочищем Волчий, следует из сегодняшнего заявления Минобороны РФ.

Минобороны РФ: бомбардировщик Су-34 поразил позиции ВСУ на Купянском направлении
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Ударные вертолёты Ми-35 и Ка-52 совместно со штурмовиками Су-25 нанесли 11 авиаударов по скоплениям огневых средств и живой силы 14 мехбригады и подразделений теробороны, резюмировали в российском оборонном ведомстве.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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