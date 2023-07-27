Минобороны РФ: бомбардировщик Су-34 поразил позиции ВСУ на Купянском направлении

В ходе ожесточённых боёв на Купянском направлении истребитель-бомбардировщик Су-34 российской группировки "Запад" нанёс два мощных авиаудара по позициям мехбригады ВСУ под урочищем Волчий, следует из сегодняшнего заявления Минобороны РФ.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Ударные вертолёты Ми-35 и Ка-52 совместно со штурмовиками Су-25 нанесли 11 авиаударов по скоплениям огневых средств и живой силы 14 мехбригады и подразделений теробороны, резюмировали в российском оборонном ведомстве.