ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота

ФСБ обнаружила попытку теракта на корабле Черноморского флота, который готовил завербованный сотрудник, сообщается на сайте РИА Новости.

Фото: zen.yandex. ru

Теракт готовился на корабле ЧФ, который переносил высокоточные ракеты.

Сотрудниками федеральной службы безопасности России был задержан завербованный военнослужащий ВМФ. По предварительным данным, он работал в интересах службы безопасности Украины.

В ходе операции, у задержанного были изъяты два самодельных взрывных устройства, которые весили около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Сообщается, что диверсанта подозревают в связях с Киевом и передачи Украине секретной информации