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ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота

Силовые структуры

ФСБ обнаружила попытку теракта на корабле Черноморского флота, который готовил завербованный сотрудник, сообщается на сайте РИА Новости. 

ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота
Фото: zen.yandex. ru

Теракт готовился на корабле ЧФ, который переносил высокоточные ракеты. 

Сотрудниками федеральной службы безопасности России был задержан завербованный военнослужащий ВМФ. По предварительным данным, он работал в интересах службы безопасности Украины. 

В ходе операции, у задержанного были изъяты два самодельных взрывных устройства, которые весили около 1 кг в тротиловом эквиваленте. 

Сообщается, что диверсанта подозревают в связях с Киевом и передачи Украине секретной информации 

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Автор Андрей Романов
Андрей Романов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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