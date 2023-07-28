В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается лишать свободы сроком от 3 до 4 лет за мелкое взяточничество на сумму не более 10 тысяч рублей, об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
По словам спикера, та же мера будет применяться и к мелкому коммерческому подкупу.
"Именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере", — объяснил Пискарев.
Также он рассказал, что в рамках законопроекта рассматривается конфискация имущества, которая сможет покрыть ущерб пострадавшим.
В сообщении Пискарёв подчеркнул, что подобная мелкая коррупция приобретает характер криминального бизнеса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.