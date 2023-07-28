В Госдуму внесен законопроект за мелкое взяточничество

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается лишать свободы сроком от 3 до 4 лет за мелкое взяточничество на сумму не более 10 тысяч рублей, об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Фото: ya.ru

По словам спикера, та же мера будет применяться и к мелкому коммерческому подкупу.

"Именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция — явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере", — объяснил Пискарев.

Также он рассказал, что в рамках законопроекта рассматривается конфискация имущества, которая сможет покрыть ущерб пострадавшим.

В сообщении Пискарёв подчеркнул, что подобная мелкая коррупция приобретает характер криминального бизнеса.