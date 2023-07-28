Азербайджанские и узбекские военные проведут первые совместные учения

Группа азербайджанских военнослужащих прибыла в Узбекистан для участия в первых двусторонних тактических учениях, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Фото: Fotodom.ru

Тактические командно-штабные учения при поддержке компьютерных систем UZAZ-2023 пройдут на полигоне Чирчик в Ташкентской области. Прибывшая группа азербайджанских военных будет активно участвовать в этих учениях вместе со своими узбекскими коллегами.

Учения в первую очередь будут сосредоточены на выполнении специальных военных операций. Участники будут тщательно отрабатывать организацию и выполнение различных специализированных военных миссий, повышая свои оперативные возможности.

Совместные военные учения проводятся после того, как Азербайджан и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере в июне 2022 года. Соглашение было официально одобрено президентами Азербайджана и Узбекистана Ильхамом Алиевым и Шавкатом Мирзиёевым соответственно. Это соглашение направлено на укрепление доверия, повышение безопасности и содействие сотрудничеству во многих областях, включая подготовку персонала, совместное участие в программе НАТО "Партнёрство во имя мира" и сотрудничество в различных других областях.

Планы Узбекистана в отношении программы НАТО однако мало стыкуются с членством страны в ОДКБ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.