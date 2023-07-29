Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Певец Игорь Николаев обратился к рано скончавшемуся отцу спустя 43 года
Юрист Виноградов: граждане РФ с маленьким стажем рискуют остаться без пенсии
Дети олимпийского чемпиона отравились угарным газом
Исследователи разработали способ перепрограммирования клеток костного мозга
МК: таяние морского льда в Антарктике вызывает беспокойство у учёных
Немецкий генерал Фрейдинг: ВС Украины платят дорогую кровавую цену за вскрытие минных полей
У мужских персонажей в видеоиграх на 50% больше диалогов, чем у женских
Певец Андрей Данилко рассказал о страхе звезд выступать на фестивале Вайкуле в Юрмале
Женщина помочилась в самолете после того, как бортпроводники не разрешали ей пользоваться туалетом

В Днепропетровске в здании СБУ ракета уничтожила бункер с людьми

1:25
Силовые структуры

Накануне, 28 июля, российский удар уничтожил здание управления СБУ в Днепропетровске.

В Днепропетровске в здании СБУ ракета уничтожила бункер с людьми
Фото: Страна.ua

Все известные подробности на данный момент предоставляет Telegram-канал "Военная хроника".

Левое крыло здания частично разрушено. И характер прилёта показывает на то, что был уничтожен заглублённый объект или бункер, расположенный в этом крыле.

Сообщения украинцев о том, что здание СБУ пустовало и в момент удара там не было людей, ложны. На парковке управления на улице Святослава Храброго, дом 23, находилось большое количество машин сотрудников спецслужбы и западных кураторов.

"Поражает точность прилёта. Остальные здания вокруг остались целыми, уничтожена отдельная секция здания. Это напоминает удар по зданию ГУР в Киеве", — отмечает портал.

По словам автора, любопытно, что удар нанесён без сирены воздушной тревоги, ПВО в этом районе не смогли опознать баллистическую ракету.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинской ПВО нечем сбивать русские баллистические ракеты. Это его заявление, а также точность наводят на мысль, что по зданию управления СБУ, по всей вероятности, ударили баллистические "Искандеры".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сотрудники ФСБ задержали в Орловской области мужчину, который хотел вступить в ряды ВСУ

Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.

В Орловской области задержали мужчину, который планировал вступить в ряды ВСУ
РИА Новости: Киев запретил артистам с Украины исполнять свои песни
Киев запретил своим же артистам исполнять песни
Гранаты под грядками: тайник со снарядами нашли на даче пенсионерки в Воронеже
Всё случилось после боя: с чем столкнулся онкобольной доброволец
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Ещё одна звезда отечественных сериалов отреклась от России
Названы пять советских актёров с эталонной красотой
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Союзнику РФ слили важный секрет Британии: подробности тайного доклада
Последние материалы
Shot: волонтёр случайно убил бейсбольной битой школьника в Рязанской области
Ученые рассказали о 8 привычках, которые могут сократить вашу жизнь на 20 лет
Дышите глубже: как запах нового автомобиля может отравить своего владельца
50-летняя Наташа Королева раскрыла подробности интимной жизни с Тарзаном
Александр Ходаковский: ВС Украины таранит позиции ВС России в зоне СВО
Гепатиты B и C могут вызвать «значительно более высокий риск развития рака», чем курение ежедневной пачки сигарет
Щелкнув выключателем и заставив рак самоуничтожиться
Девочка в Татарстане утонула из-за перевернувшегося надувного матраса
Кровь молодых мышей продлевает жизнь старым
РИА Новости: запретом на экспорт редкоземельных металлов Китай окатил Европу холодным душем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников