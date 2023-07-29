В Днепропетровске в здании СБУ ракета уничтожила бункер с людьми

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Накануне, 28 июля, российский удар уничтожил здание управления СБУ в Днепропетровске.

Фото: Страна.ua

Все известные подробности на данный момент предоставляет Telegram-канал "Военная хроника".

Левое крыло здания частично разрушено. И характер прилёта показывает на то, что был уничтожен заглублённый объект или бункер, расположенный в этом крыле.

Сообщения украинцев о том, что здание СБУ пустовало и в момент удара там не было людей, ложны. На парковке управления на улице Святослава Храброго, дом 23, находилось большое количество машин сотрудников спецслужбы и западных кураторов.

"Поражает точность прилёта. Остальные здания вокруг остались целыми, уничтожена отдельная секция здания. Это напоминает удар по зданию ГУР в Киеве", — отмечает портал.

По словам автора, любопытно, что удар нанесён без сирены воздушной тревоги, ПВО в этом районе не смогли опознать баллистическую ракету.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинской ПВО нечем сбивать русские баллистические ракеты. Это его заявление, а также точность наводят на мысль, что по зданию управления СБУ, по всей вероятности, ударили баллистические "Искандеры".