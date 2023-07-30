МК: эксперт Кнутов рассказал, как могли наводить упавшие в "Москва-Сити" дроны ВСУ

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал об особенностях сегодняшнего утреннего налёта трёх украинских дронов на Москву. По мнению специалиста, противник во время таких беспилотных атак может использовать радиомаячки.

Фото: ya.ru

"У меня ощущение, что работают спецгруппы или какие-то агенты, которые устанавливают радиомаячки, благодаря которым эти дроны наводятся", — заметил Кнутов в беседе с "МК".

Он предположил, что вначале украинские беспилотники могут лететь до Москвы, используя инерциальную систему наведения, затем делают где-то GPS-корректировку в заданных точках, а уже потом без GPS наводятся по радиомаячкам, которые устанавливаются на тех или иных объектах заранее.

Собеседник издания также обратил внимание на детали, которые бросаются в глаза. В частности, на то, что очень быстро в Сети появилось видео с моментов взрыва одного из дронов в "Москва-Сити", снятое с очень удачного ракурса.

Как будто кто-то специально ждал момента прилёта, чтобы зафиксировать его на видео, а, может быть, даже отработал как наводчик, заключил эксперт.

Ранее Минобороны РФ заявили, что утром, 30 июля, российские военные отразили атаку трёх дронов ВСУ по объектам в Москве.

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