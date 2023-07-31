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Военспецы Запада: Ким даст Москве спецназ или "оружие ударного мщения"

Силовые структуры

Западные военные эксперты анализируют всё новую и новую информацию и пытаются понять, что означала поездка военной делегации РФ во главе с министром обороны в Пхеньян, — отмечает проект 19rus.

Военспецы Запада: Ким даст Москве спецназ или "оружие ударного мщения"
Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу приехал в КНДР на празднование 70-й годовщины победы корейского народа в Корейской войне 1950-1953 годов. КНДР, кстати, одной из первых стран признала независимость ДНР и ЛНР и поддержала Москву в проведении СВО.

Добавим, что ранее в СМИ и соцмедиа откуда-то взялись данные о том, что КНДР готова предоставить России для СВО от 50 до 100 тысяч бойцов "самого лютого спецназа на Земле" и 500 тысяч военных-добровольцев.

Источники ссылались на информацию журналиста Александра Сладкова, который писал об этом ещё в конце марта — но лишь как о возможности.

При этом руководитель корейского отделения фонда Науманна считает маловероятным, что Пхеньян пошлет солдат на Украину. Но поставок оружия не исключает — в том числе показанных Шойгу беспилотников, артсистем, РСЗО и т. д. Как и передачу Россией (после исследований в РФ) захваченного на Украине западного вооружения.

А вот в качестве поставщика боеприпасов к артиллерии (называемой экспертами "советской и лютой") — ствольной, минометной и реактивной — КНДР незаменима, с учётом того, что снаряды у стран одинаковые ещё со времен СССР.

Также новые беспилотники (аналоги американских Global Hawk, MQ-9 Reaper) после их тестирования Северной Кореей могли бы быть очень полезными.

"На вооружении артиллерийских бригад и корпусов КНА есть, пожалуй, вся номенклатура калибров СССР и Китая более 120 миллиметров", — пишет Александр Коц.

Это:

  • 122-мм самоходные установки на базе советских гаубиц Д-30 и М-30,
  • 130-мм пушки (советская М-46),
  • 152-мм гаубицы (советские Д-20 и китайские "Тип-66")
  • другие.

Реактивная артиллерия представлена 107-, 120- и 240-мм многоствольными реактивными минометами.

Военкор также добавил, что "самые грозные пушки северокорейцы разработали самостоятельно" — речь о 170-мм самоходных орудиях "Коксан" — и пояснил, что "корейцы наверняка были бы не против посмотреть, как их "Коксаны" поведут себя в реальном бою".

"Опытную партию этих самоходных пушек можно было бы использовать в зоне СВО для контрбатарейной борьбы и ударов по ближним тылам ВСУ, благо дальность стрельбы позволяет. А от разрушительной мощи 170-миллиметрового снаряда спасёт не каждое укрытие", — уверен специалист.

"Те сотни тысяч выстрелов калибром 100-152 мм, которые мы могли бы купить у КНДР, были бы серьёзным подспорьем. Может, Россия получит и ряд артсистем. Особенно это касается РСЗО — лёгких 107-мм и сверхтяжёлых свыше 300 мм, которые мы не производим: отечественная номенклатура сверху закрыта 300-мм "Смерчем", — пишут эксперты канала "Старше Эдды".

"Также интересны были бы ОТРК в виде корейских версий Р-17 "Эльбрус", как исходные "Хвасон-5", так и усовершенствованные "Хвасон-6" с дальностью около 600 км. Это — десятки пусковых и сотни ракет", — отмечают они.

Взамен Россия может поставить:

  1. современные истребители,
  2. противокорабельные ракеты,
  3. дизельные подлодки,
  4. средства ПВО
  5. танки — как минимум в виде налаживания производства Т-90.

"Конечно, весь мир взвоет, но это неважно — важно победить", — заключают военспецы.

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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