Украинские войска абсолютно не готовы к прорыву обороны Вооружённых сил РФ во время наступательной операции. Такое мнение выразил немецкий отставной генерал Эгон Рамс.
По его словам, надёжные оборонительные рубежи России остаются серьёзной проблемой для военных ВСУ.
"Ситуация сложная. ВСУ всё ещё пытаются найти способ прорваться сквозь российскую оборону", — подчеркнул Рамс в эфире канала Welt.
Ранее генерал Мик Райан сообщил, что линии обороны РФ представляют смертельную комбинацию для украинских подразделений. Он убеждён: даже армиям стран НАТО было бы сложно справиться с подобными препятствиями. Как пояснил генерал, минные поля, удары БПЛА "Ланцет" и боевых вертолётов мешают контрнаступлению ВСУ.
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