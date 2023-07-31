Немецкий генерал Рамс: ВСУ не готовы прорвать российскую оборону в ходе наступления

Украинские войска абсолютно не готовы к прорыву обороны Вооружённых сил РФ во время наступательной операции. Такое мнение выразил немецкий отставной генерал Эгон Рамс.

Фото: Министерство обороны Украины

По его словам, надёжные оборонительные рубежи России остаются серьёзной проблемой для военных ВСУ.

"Ситуация сложная. ВСУ всё ещё пытаются найти способ прорваться сквозь российскую оборону", — подчеркнул Рамс в эфире канала Welt.

Ранее генерал Мик Райан сообщил, что линии обороны РФ представляют смертельную комбинацию для украинских подразделений. Он убеждён: даже армиям стран НАТО было бы сложно справиться с подобными препятствиями. Как пояснил генерал, минные поля, удары БПЛА "Ланцет" и боевых вертолётов мешают контрнаступлению ВСУ.