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Газета.Ru: Запад не желает Украине поражения, но и победы тоже

Силовые структуры

Западные страны не готовы увеличивать военную помощь Украине несмотря на то, что они ей располагают. Они не планируют победу Киева, точно также, как и не желают для нее проигрыша, об этом рассказал полковник Ходаренок в своем материале Газете.Ru

Газета.Ru: Запад не желает Украине поражения, но и победы тоже
Фото: polskieradio.pl

Некоторые западные издания рассказывают о закрытых переговорах между Россией и США на тему мирного регулирования конфликта на Украине. Никто из российских представителей не подтвердит эту информацию. Однако, СМИ стараются убедить читателя приводя факты малых поставок вооружения для Киева. 

NBC News рассказывал, что основной темой для непубличной встречи стало будущее новых регионов России и мирное соглашение, которое устроило обе стороны. Но это не означает ни успех Украины, ни ее поражение. В материале указаны несколько сторонников из американского аппарата президента, которые разделяют позицию "не победы", утверждается, что именно они были участниками встреч с Москвой. 

Материал Газеты.Ru предлагает рассмотреть несколько примеров поставок вооружения Украине, в которых становится понятно, что американская сторона не планирует делать из Киева триумфатора. 

РСЗО M142 HIMARS в США было выпущено 540 единиц. Украине передали всего 24 боевые машины этого типа", — сообщается в материале.

Также приводятся примеры поставки из других стран коллективного запада, в которых совокупность военной помощи составляет только 40 единиц боевой техники.

"От этого количества Украине передали всего три процента. Вот что отдал коллективный Запад для «спасения демократии» на Украине и «защиты свободного мира», — пишет Ходаренок.

Полковник рассматривает ход СВО, в случае поставки Киеву хотя бы 10% имеющегося у запада вооружения, что составляет 120 машин. По его мнению, военные действия были бы иными. 

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Автор Полина Сушкова
Полина Сушкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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