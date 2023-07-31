Генерал объяснил, почему Россия использовала ракеты "Оникс" для ударов по Одессе

Россия регулярно наносит по военным объектам Украины массированные удары. Однако в ракетные атаки необходимо вносить разнообразие, поскольку для каждой цели подбирается определённое оружие. Об этом сообщил генерал-майор, доктор военных наук, независимый эксперт Вячеслав Круглов в беседе с Pravda.Ru.

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Ранее Россия применила "самый грозный ракетный арсенал" во время ударов по Одессе, а украинские системы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну из российских ракет, сообщили американские журналисты.

"Именно "Оникс" — самое лучшее оружие для того, чтобы поражать портовые сооружения в Одессе", — объяснил генерал.

Российские сверхзвуковые ракеты среднего радиуса действия предназначены для поражения целей, которые расположены на большой площади, поэтому "Оникс" не подходит для точечного удара, указал Круглов.

"Оперативно-тактические ракеты — наше ноу-хау, наше большое преимущество. Ни в Европе, ни в США ничего подобного нет", — заключил собеседник Pravda.Ru.