Россия регулярно наносит по военным объектам Украины массированные удары. Однако в ракетные атаки необходимо вносить разнообразие, поскольку для каждой цели подбирается определённое оружие. Об этом сообщил генерал-майор, доктор военных наук, независимый эксперт Вячеслав Круглов в беседе с Pravda.Ru.
Ранее Россия применила "самый грозный ракетный арсенал" во время ударов по Одессе, а украинские системы противовоздушной обороны не смогли сбить ни одну из российских ракет, сообщили американские журналисты.
"Именно "Оникс" — самое лучшее оружие для того, чтобы поражать портовые сооружения в Одессе", — объяснил генерал.
Российские сверхзвуковые ракеты среднего радиуса действия предназначены для поражения целей, которые расположены на большой площади, поэтому "Оникс" не подходит для точечного удара, указал Круглов.
"Оперативно-тактические ракеты — наше ноу-хау, наше большое преимущество. Ни в Европе, ни в США ничего подобного нет", — заключил собеседник Pravda.Ru.
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