Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сосна из Бердска не может стать лидером конкурса на лучшее дерево России
Марков: Первый корабль идёт за украинским зерном
Джастин Бибер случайно сообщил, что его жена беременна
Джонни Депп был замечен с тростью
Власти выплатили почти все компенсации после взрыва газа в Новосибирске
В Карелии наблюдается скачок цен на бананы и яблоки
Тюмень оказалась среди лидеров по числу ДТП с электросамокатами
Военспец Кошкин: Задача ВМФ - сохранение за Россией статуса великой державы
Врач-диетолог: От веганства не всегда умирают

Генерал Сергей Суровикин "склонен к жёстким действиям"

1:03
Силовые структуры

Физиогномический разбор российского генерала Сергея Суровикина сделала эксперт-физиогномист.

Генерал Сергей Суровикин "склонен к жёстким действиям"
Фото: wikimedia.com

Алёна Груздова провела диагностику его личности и отметила, что такие же черты лица имели Василий Чапаев и Александр Суворов.

"При первом же взгляде на лицо Суровикина мы видим ярко выраженные черты стратега, покорителя, управленца, отчаянная бесшабашность в сложной ситуации, но с хорошо продуманным и просчитанным планом, с готовностью идти до конца, яростное и страстное служение одной идее", — цитирует Сиб.фм специалиста.

По её словам, человек с такими признаками лица не подстраивается и не приспосабливается к среде. Он сам будет активно переделывать мир.

Генерал также избирателен при получении результата. Он расчётливый и осторожный. Не подвержен эмоциям. 

Помимо этого, он склонен к жёстким действиям, может "перегибать палку", если понадобится, подытожила Груздова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале

Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.

Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин которое сотрудничали с запрещенной на территории РФ экстремистской организацией
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Последние материалы
Врач-диетолог: От веганства не всегда умирают
Экс-агент ЦРУ Рикардс: русские уничтожают американское "чудо-оружие" в зоне СВО
Зампред СПЧ считает массовую безотоцовщину наследием 90-х
Какие глупые ошибки совершали Дарвин, Наполеон или Моцарт
Психологи призывают запретить сайты знакомств: россиянок жалко
Рогов: точные удары ВС РФ сорвали планы ВСУ форсировать Днепр
Почему владельцам автомобильных видеорегистраторов нужно обязательно возить с собой чеснок
Россияне массово ставят сигнализации на китайские авто, опасаясь угона
Украинские военные избили колумбийских наёмников, воюющих за ВСУ
Женщина объяснила веру в бессмертие "эффектом Манделы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников