Генерал Сергей Суровикин "склонен к жёстким действиям"

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Физиогномический разбор российского генерала Сергея Суровикина сделала эксперт-физиогномист.

Фото: wikimedia.com

Алёна Груздова провела диагностику его личности и отметила, что такие же черты лица имели Василий Чапаев и Александр Суворов.

"При первом же взгляде на лицо Суровикина мы видим ярко выраженные черты стратега, покорителя, управленца, отчаянная бесшабашность в сложной ситуации, но с хорошо продуманным и просчитанным планом, с готовностью идти до конца, яростное и страстное служение одной идее", — цитирует Сиб.фм специалиста.

По её словам, человек с такими признаками лица не подстраивается и не приспосабливается к среде. Он сам будет активно переделывать мир.

Генерал также избирателен при получении результата. Он расчётливый и осторожный. Не подвержен эмоциям.

Помимо этого, он склонен к жёстким действиям, может "перегибать палку", если понадобится, подытожила Груздова.