Физиогномический разбор российского генерала Сергея Суровикина сделала эксперт-физиогномист.
Алёна Груздова провела диагностику его личности и отметила, что такие же черты лица имели Василий Чапаев и Александр Суворов.
"При первом же взгляде на лицо Суровикина мы видим ярко выраженные черты стратега, покорителя, управленца, отчаянная бесшабашность в сложной ситуации, но с хорошо продуманным и просчитанным планом, с готовностью идти до конца, яростное и страстное служение одной идее", — цитирует Сиб.фм специалиста.
По её словам, человек с такими признаками лица не подстраивается и не приспосабливается к среде. Он сам будет активно переделывать мир.
Генерал также избирателен при получении результата. Он расчётливый и осторожный. Не подвержен эмоциям.
Помимо этого, он склонен к жёстким действиям, может "перегибать палку", если понадобится, подытожила Груздова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.