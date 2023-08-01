МО РФ: "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley на Запорожском направлении

Украинские боевики лишились техники западных партнёров в течение суток на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

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По его словам, российские военные ударили по ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет".

Так, украинцы потеряли за сутки несколько единиц техники, предоставленной ВСУ западными кураторами.

"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина", — пояснил Чехов ТАСС.