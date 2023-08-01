Украинские боевики лишились техники западных партнёров в течение суток на Запорожском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По его словам, российские военные ударили по ВСУ барражирующими боеприпасами "Ланцет".
Так, украинцы потеряли за сутки несколько единиц техники, предоставленной ВСУ западными кураторами.
"Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены танк Leopard и БМП Bradley в районе Работина", — пояснил Чехов ТАСС.
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