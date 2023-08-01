Военный эксперт Полищук: враждебность украинцев превратила СВО в "заход в Восточную Пруссию"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Спецоперация не идёт ни в какое сравнение с событиями Великой Отечественной войны, заявил военный эксперт, историк Александр Полищук. Ход СВО напоминает не освобождение Украины от немецких войск, а "заход на территорию Восточной Пруссии".

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Тогда, в октябре 1944 года, напомнил специалист, советские войска столкнулись с противодействием местного населения, которое охотно собирало разведданные для вермахта.

Ситуация на Украине сейчас очень похожа, подчеркнул историк, и об этом не должны забывать бойцы и командиры ВС РФ.

"Не надо думать, что если люди говорят на одинаковом с нами языке, то они нас ждут", — отметил Полищук в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее американским журналистам удалось выяснить, что украинские власти уже подготовили секретный план на случай смерти Владимира Зеленского.