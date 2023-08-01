В украинском правительстве принято решение о создании электронного реестра военнообязанных граждан, следует из сегодняшнего заявления первого замминистра обороны Александра Павлюка.
По словам заместителя руководителя Минобороны Украины, главными целями данной меры являются отслеживание движения таких лиц и сокращение рисков коррупции в рамках мобилизации.
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