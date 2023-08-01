Замглавы Минобороны Украины Павлюк объявил о создании электронного реестра военнообязанных лиц

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В украинском правительстве принято решение о создании электронного реестра военнообязанных граждан, следует из сегодняшнего заявления первого замминистра обороны Александра Павлюка.

Фото: СмК

По словам заместителя руководителя Минобороны Украины, главными целями данной меры являются отслеживание движения таких лиц и сокращение рисков коррупции в рамках мобилизации.