Военный эксперт Литовкин считает сообщение о беременных украинках в рядах ВСУ фейком

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что для службы в ВСУ набираются беременные женщины, которые остаются в рядах Вооружённых сил Украины, пока срок их беременности не станет 7 месяцев.

Фото: https://g.nh.ee/

Литовкин считает, что в данном случае речь, скорее всего, идёт о фейке, потому что достоверность этого факта выглядит очень уж сомнительно, а дикость этой "новости" просто зашкаливает.

Хотя с другой стороны, когда речь идёт об Украине, ничего исключать тоже нельзя, добавил эксперт.

"На Украине всё может быть, это правда. Но правда это или нет, никаких у меня нет доказательств ни в ту, ни в другую сторону. Конечно, это безобразие, если это делается", — сказал Литовкин.

Обозреватель признался, что о практике набора беременных женщин на военную службу хоть в какой-то стране мира ему слышать ещё не доводилось, потому что представительницы слабого пола, да ещё и в интересном положении — это полная дикость.

"Киев уже и так погубил свыше 300 тысяч своих мужчин безвозвратно. А если учесть, что на каждого погибшего приходится 3-4 раненых или инвалида, то это миллион мужчин. Они уничтожают, таким образом, генофонд своего народа. Неизвестно кто будет производить детей, кто будет работать, что будет что-то создавать, созидать на Украине", — констатировал Литовкин.

Ранее в издании Business Insider появилось информация о том, что беременные украинки уже участвуют в боевых действиях. Они якобы остаются в рядах ВСУ до 7 месяцев беременности, и многие из них предпочитают скрывать своё интересное положение.

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