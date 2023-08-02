Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Флаг РФ станет символом борьбы с неоколониализмом
Модель Оксана Самойлова трогательно поздравила Джигана с 38-летием
В Киеве заявили, что для украинцев готовят большую "похабную зраду"
Певица Вера Брежнева опозорилась на фестивале Вайкуле в Латвии
Полковник Кнутов: доступ к военным секретам ВСУ стал главной целью ночной атаки ВС России на Киев
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о сорванных съемках из-за старшего сына
Жительница Тюмени: врач не приехал домой к ребёнку с высокой температурой
Актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой после диеты без сахара
Почти треть американских граждан поддержали отправку военных на Украину

Военный эксперт Литовкин считает сообщение о беременных украинках в рядах ВСУ фейком

1:50
Силовые структуры

Военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что для службы в ВСУ набираются беременные женщины, которые остаются в рядах Вооружённых сил Украины, пока срок их беременности не станет 7 месяцев.

Военный эксперт Литовкин считает сообщение о беременных украинках в рядах ВСУ фейком
Фото: https://g.nh.ee/

Литовкин считает, что в данном случае речь, скорее всего, идёт о фейке, потому что достоверность этого факта выглядит очень уж сомнительно, а дикость этой "новости" просто зашкаливает.

Хотя с другой стороны, когда речь идёт об Украине, ничего исключать тоже нельзя, добавил эксперт.

"На Украине всё может быть, это правда. Но правда это или нет, никаких у меня нет доказательств ни в ту, ни в другую сторону. Конечно, это безобразие, если это делается", — сказал Литовкин.

Обозреватель признался, что о практике набора беременных женщин на военную службу хоть в какой-то стране мира ему слышать ещё не доводилось, потому что представительницы слабого пола, да ещё и в интересном положении — это полная дикость.

"Киев уже и так погубил свыше 300 тысяч своих мужчин безвозвратно. А если учесть, что на каждого погибшего приходится 3-4 раненых или инвалида, то это миллион мужчин. Они уничтожают, таким образом, генофонд своего народа. Неизвестно кто будет производить детей, кто будет работать, что будет что-то создавать, созидать на Украине", — констатировал Литовкин.

Ранее в издании Business Insider появилось информация о том, что беременные украинки уже участвуют в боевых действиях. Они якобы остаются в рядах ВСУ до 7 месяцев беременности, и многие из них предпочитают скрывать своё интересное положение.

 

.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Мать челябинского маньяка рассказала об условиях содержания пленницы: "Жила как королева"
"Жила как королева": мать челябинского маньяка рассказала о сбежавшей пленнице
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения" Любовь Степушова Россия не будет атаковать суда в устье Дуная Олег Володин Новые территории: граждане России о "ждунах" и героях Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Киев хамством отвечает на помощь Запада — WE
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
Последние материалы
Флаг РФ станет символом борьбы с неоколониализмом
Модель Оксана Самойлова трогательно поздравила Джигана с 38-летием
В Киеве заявили, что для украинцев готовят большую "похабную зраду"
Певица Вера Брежнева опозорилась на фестивале Вайкуле в Латвии
Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения"
Полковник Кнутов: доступ к военным секретам ВСУ стал главной целью ночной атаки ВС России на Киев
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о сорванных съемках из-за старшего сына
Жительница Тюмени: врач не приехал домой к ребёнку с высокой температурой
Актриса Настасья Самбурская похвасталась фигурой после диеты без сахара
Военный эксперт Литовкин считает сообщение о беременных украинках в рядах ВСУ фейком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников