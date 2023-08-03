Капитан Дандыкин раскрыл преимущество российской боевой техники перед западной

Одно из основных сдерживающих факторов для контрнаступления боевиков ВСУ — это преимущество российской военной техники перед западной. Помимо этого, государство выпускает больше боеприпасов, чем страны, входящие в НАТО.

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Огромную роль также играет качественное превосходство военнослужащих РФ, следует из заявления капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.